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وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

نورهان عادل مذيعة
نورهان عادل مذيعة صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.


توجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بكلمة هامة، كشف من خلالها تكلفة المرحلة الاولى من مدينة المنصورة الجديدة ومميزاتها، وتطرق في حديثه إلى قضايا أخرى هامة مثل  مشاكل العمران والأزمات السكانية.


و الان نستعرض اهم ما جاء في كلمة وزير الإسكان اليوم.


خلال حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بكلمه وضح فيها مميزات المدينة. 


وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولي لـ مدينة المنصورة الجديدة، تكلفت 24 مليار جنيه، وأن من مساحة المدينة بالكامل منها 225 فدانًا للقطاع الخاص. 


وخلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد وزير الإسكان أن المدينة بها مشروع جنة، وبه 11232 وحدة سكنية، وبمساحات بين 120 و150 مترًا.

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