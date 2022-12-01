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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل طلب الزمالك التعاقد مع نجم الإسماعيلي الأول

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "مجدي أصبح قريب من المغادرة عن الدراويش، بعد إعلان يحيى الكومي رئيس النادي، عرضه للبيع".

وأضاف أمير هشام: "جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك يرغب في ضم اللاعب، وبدأ مسؤولو القلعة البيضاء في التواصل مع الإسماعيلي من أجل حسم الصفقة في الانتقالات الشتوية المقبلة".

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