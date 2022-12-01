تنمية المشروعات: حريصون على تقديم الدعم المالي والفني في مجال الفرانشايز لخلق فرص عمل

أكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، طارق شاش، أن الجهاز على رأس الجهات التنموية بالدولة التي تقدم مختلف أوجه الدعم المالي والفني في مجال الفرانشايز (الامتياز التجاري)، لأهميته في خلق فرص عمل وجذب استثمارات أجنبية، ولصلة المجال الوثيقة بمختلف القطاعات التنموية، فضلًا عن تمتع المشروعات الممنوحة حق الامتياز التجاري بفرص تسويقية تمكنها من المنافسة محليًا ودوليًا.



جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض بيزنكس الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية، اليوم /الخميس/، بمشاركة شركتين من شركاء الجهاز من أصحاب حق العلامات التجارية (إحداهما شركة الدولية) لعرض الفرص الاستثمارية المميزة أمام الشباب من رواد الأعمال المشاركين في فعاليات المعرض.



وأكد شاش حرص الجهاز على تفعيل أوجه التعاون مع الجهات العاملة في مجال دعم ريادة الأعمال والتنسيق مع جميع شركاء التنمية؛ لتشجيع أصحاب الأفكار من الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة ابتكارية، خاصة رواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الخاصة في مجال الفرانشايز.



وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على مساعدة الشباب ورواد الأعمال في استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في المجال التجاري والإنتاجي المرتبطة بمجال الفرانشايز، في إطار استراتيجيته العامة للتوسع في مجال الفرانشايز بالسوق المصري لتسهيل عملية الاتصال بين الأطراف المتعاملة، لتشجيع الشباب على خلق مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة، خاصة وأن مشروعات الفرانشايز تعد من المشروعات الآمنة أو ذات نسب المخاطر المنخفضة للغاية.



وأشار شاش إلى أن الجهاز يعتمد في دعمه لهذا المجال على توصيل مقدمي خدمة الفرانشايز من أصحاب العلامات التجارية الدولية أو المحلية بالشباب، وتعريف الشباب بحقوقه وواجباته، فضلًا عن منحه التمويلات اللازمة للبدء في مشروعه وفق دراسة الجدوى، وإتاحة الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، بما يجعل عملية منح حق الامتياز التجاري للشباب أكثر كفاءة، ويعمل على تحسين بيئة إقامة مشروعات الفرانشايز في السوق المصري.



وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه يمكن لرائد الأعمال أو الشاب الراغب في الحصول على خدمات الجهاز في مجال الفرانشايز أن يتقدم لأحد فروع الجهاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لملء استمارة التعارف الخاصة بالمشروع، على أن يتولى الجهاز تحويلها إلى الشركات المانحة لحق الامتياز التجاري لدراسة المشروع ومعاينة موقعه وبيان مدى مطابقته للمواصفات والاشتراطات، وفي حال الموافقة يستوفي العميل المستندات المطلوبة من الجهاز للبدء في إطلاق مشروعه الصغير، ويمكن له الاستفادة من جميع الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.