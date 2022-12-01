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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات قرى حياة كريمة

جامعة بنها
جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشيرين شوقى أمين عام المجلس ، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين ، وأعضاء المجلس.

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واستهل الدكتور جمال سوسه الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور السيد فوده على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور مجدي الشحات على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية ، متمنيا لهما دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد.
كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على تجديد اعتماد كلية الطب ، مشيدا بأداء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية ومشاركتهم الجادة فى تجديد الاعتماد ودورهم المجتمعي على أكمل وجه.
وخلال الجلسة أكد الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة على عمل زيارات ميدانية للمشروعات القومية ومنها مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ،  وكذلك تنظيم زيارات للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف القطاعات وذلك بهدف إطلاع الطلاب على كل ما يدور وما يتم تنفيذه وتبذله القيادة السياسية لإقامة المشروعات القومية الكبرى لبناء الجمهورية الجديدة.
واستعرض رئيس الجامعة احتضان  5 شركات ناشئة من أصل 18 مشروع تقدموا إلي حاضنة جامعة بنها التكنولوجية وتم اختيار 5 شركات ناشئة ، ووجه رئيس الجامعة جميع الكليات المشاركة في حاضنة جامعة بنها وبرامج ريادة الأعمال ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم المشروعات الابتكارية وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة في مجال عمل الحاضنة للوصول بها الى شركات تكنولوجية ناشئة.
كما استعرض رئيس الجامعة ظهور الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني ضمن أفضل 50 جامعة عربية ، موجها الشكر لفريق التصنيف وقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على الجهود المبذولة فى التصنيفات الدولية المختلفة.
وناقش رئيس الجامعة مقرر الأفكار الهدامة والمقرر دخوله ضمن مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعة، وإعداد محتوى تعليمي جديد عن التسامح الديني وآداب الحوار
كما استعرض رئيس الجامعة افتتاح مركز العلاج الطبيعى والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي ، موجها الشكر للدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس على دورهم في المساهمة لإنشاء مركز التأهيل والعيادات الخارجية بالكلية ، مشيرا الى أنه سيتم إدراج المشروع ضمن منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة بنها.

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