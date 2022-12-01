آخر تطورات الحالة الصحية لطلاب مدرسة الديوانية بالعراق



أعلنت مديرية تربية الديوانية بالعراق ، الخميس، خروج جميع الطلبة المصابين من المستشفى جراء انهيار سقف مخزن في إحدى مدارس المحافظة.





وقال مدير عام تربية المحافظة، عقيل الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الكادر التدريسي والطلبة في مدرسة الإخاء الابتدائية أقاموا احتفالية على خزان أرضي متروك ومجوف دون علمهم، ما تسبب بانهيار سقف الخزان".



وأضاف الجبوري، أن "القوات الأمنية في حماية المنشآت والدفاع المدني سارعت بنقل المصابين الى مستشفى الديوانية، مبينا، أن "أغلب الإصابات خفيفة وبسيطة، وتم معالجتهم من قبل الكوادر الطبية، وخروجوا من المستشفى".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية، إصابة 16 تلميذاً بجروح جراء انهيار سقف مخزن في إحدى مدارس الديوانية.



وذكر بيان للوزارة أن "حادثا وقع جراء انهيار سقف لمخزن مياه المجاري المتروك في مدرسة الإخاء الابتدائية بالديوانية تسبب بإصابة 16 تلميذا بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى".



وبين، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أجرى اتصالا بمدير عام تربية الديوانية للاطمئنان على صحة التلاميذ ووجه بتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتأمين شفائهم".



وأكد الجبوري أن "هذا الحادث أثار القلق في نفوسنا ويستلزم تحركاً عاجلاً لمعالجته"، موجها "المديريات العامة للتربية قسم الأبنية المدرسية باستكمال كشوفات المدارس وتحديد الأضرار في كل واحدة منها لمدة لا تزيد عن أسبوع من الان بمتابعة مباشرة من المديرين العامين".

