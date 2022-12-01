ميمي عبدالرازق مديرا فنيا مؤقتا للمصري بعد رحيل ايهاب جلال

يقترب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي من تعيين ميمي عبدالرازق مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة إيهاب جلال عقب مباراة الزمالك التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء سبب إقالة إيهاب جلال بعد اشتباكه مع جماهير المصري البورسعيدي بعد التعادل مع الزمالك بنتيجة 2-2 وخلال ساعات سيتم إعلان تعيين ميمي عبد الرزاق .

المصري ضد الزمالك



وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على نظيره الزمالك بثنائية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وحطم بعض من جماهير نادي الزمالك الكراسي الخاصة بمدرجات ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ، وذلك عقب المباراة المثيرة في أحداثها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



وتقدم نادي الزمالك بهدف مبكر سجله لاعبه إمام عاشور قبل أن يتعادل لاعب المصري عبدالرحيم دغموم بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.



وعاد الزمالك للتقدم في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه عمرو السيسي في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمصري في الدقيقة 60.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل للنقطة 8 بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي صاحبا المركزين الرابع والثالث، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.