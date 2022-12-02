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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : تتعرض للإصابة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الدلو 20 يناير - 18 فبراير، وهو برج عقلاني، يتميز بالاستقلالية في كل شئ، متفرد في افكاره ومشاريعه.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

لم تكن الأسابيع القليلة الماضية رائعة بالنسبة لك، لكن بطريقة ما، تمكنت من التعامل مع الموقف مدركًا أنه لا يوجد شيء ملموس في هذا العالم، ستستمر في استكشاف خيارات مختلفة لجعل الأشياء أكثر روعة، أيضًا لا تقطع أي التزامات دون التفكير كما لو كنت غير قادر على الوفاء بها.

توقعات برج الدلو مهنيا

تبدو حياتك المهنية اليوم واعدة ومثمرة حيث قد ينتهي بك الأمر بتقديم بعض النتائج الرائعة التي ستساعدك على بناء مستقبل عظيم لنفسك.

توقعات برج الدلو صحيا

من الناحية الصحية ، تحتاج إلى توخي الحذر قليلاً حيث من المحتمل أن تتعرض للإصابة بسبب بعض الحوادث.

توقعات برج الدلو عاطفيا

ستستمتع بيوم رائع من حيث الحب والرومانسية، في الواقع، يبدو أنه وقت مثالي لك ولشريكك لقضاء وقت ممتع معًا، ستجعل أفعالك شريكك يقع في حبك مرة أخرى مما سيؤتمن عليه بالولاء والاحترام.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

يُقترح تجنب أي نوع من التسوق المندفع الذي يمكن أن يؤثر على أموالك بنهاية اليوم.

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