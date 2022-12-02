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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : قرارات حكيمة وجريئة

برج الحوت
برج الحوت

عيد ميلاد برج الحوت 19 فبراير - 20 مارس، يحكمه كوكبي نبتون والمشترى، يحب أن يعيش في سلام بعيد عن المشاكل والخلافات.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : بشرى سارة

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

من المحتمل أن تشعر بالرومانسية اليوم بفضل شريك حياتك، ستتمتع أنت وشريكك بفرص هائلة لتقوية الروابط بينكما وتحويلها إلى رابطة أبدية، وبالتالي ، يُقترح التخطيط لنزهة مسلية ومفيدة لكم ، والتعامل معهم بالطريقة التي يستحقونها حقًا، على الصعيد المهني ، فإن قدرتك على اتخاذ قرارات حكيمة وجريئة ستحقق لك نتائج إيجابية ، مما يكسبك الكثير من التقدير.

توقعات برج الحوت مهنيا

من المحتمل أن تكون محاطًا ومشغولًا بواجبات جديدة بسبب بعض المشاريع الجديدة، نتيجة لذلك ، قد تجد صعوبة في التعامل مع العمل وإدارته ، خاصة خلال المرحلة المبكرة، ومع ذلك ، فإن الدعم من زملائك وأعضاء الفريق سيجعل الأمور سهلة بالنسبة لك في النهاية.

توقعات برج الحوت صحيا

من الناحية الصحية ، يجب أن تظل منتبهًا تجاه جسمك لأن بعض العدوى قد تزعجك اليوم

توقعات برج الحوت عاطفيا

يُنصح بالتحكم في عواطفك حتى لا يسيء أحد استخدامها حسب راحته.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

سيظل مصدر دخلك ثابتًا ومستقرًا ، مما يضمن لك التدفق المنتظم للدخل وبالتالي ، لا داعي للقلق بشأن نفقاتك. 

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