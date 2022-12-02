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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : تتعرف على شخص جديد

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

عيد ميلاد برج القوس يبدأ في 22 نوفمبر وينتهي 21 ديسمبر، ومن أبرز صفاته هو المزاج المتقلب، كما بعد كوكب المشترى هو المؤثر الوحيد فيه.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

شخص غريب على وشك الوصول إلى حياتك قريبًا قد تشعر بالانجذاب الشديد تجاهه نتيجة لذلك ، تود أن تعرف هذا الشخص عن كثب، وأن تقيم علاقة ودية معه، في مثل هذه الحالة ، يُنصح بأخذ الأمور بوتيرة بطيئة بدلاً من الإسراع لتجنب أي نوع من المضاعفات.

توقعات برج القوس مهنيا

يتوقع نجومك أنه سيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك من الناحية المهنية، لا يتوقع حدوث أي شيء سيء يؤثر على أسلوب حياتك ونهجك الإيجابي، قد تطرق بعض الفرص الجديدة أبوابك قريبًا لتتصاعد في الحياة، لذا اتخذ القرارات بحكمة.

توقعات برج القوس صحيا

ينصح خبراء الفلك مواليد برج القوس بالرعاية الصحية وإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على الصحة.

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توقعات برج القوس عاطفيا

من المحتمل أن تقابل شخصًا قد ترغب في قضاء حياتك بأكملها معه، أجرِ محادثات رائعة معهم وحلل ما إذا كان من الممكن أن تعمل الأحداث لصالحك أم لا.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

قد يؤدي استثمار الأموال في وديعة ثابتة إلى تحقيق نتائج جيدة في المستقبل، يمكن أن يكون هذا مصدرًا جيدًا للعائدات المستقرة مما قد يشجعك على المزيد من الاستثمارات. 

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