سعر فورد اكسبلورر موديل 2022 في الإمارات | صور

تنتمي السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتبر أحد أبرزها في السوق الإمارات، حيث تأتي بمنظومة دفع رباعي، ومجموعة من أقوى التجهيزات، مما يجعلها مهيئة لتحدى الطرق الوعرة والرمال.

فورد اكسبلورر موديل 2022

مواصفات فورد اكسبلورر موديل 2022

تأتي السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 400 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 563 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

فورد اكسبلورر موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 الى 237 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان.

جاءت السيارة الرياضية فورد اكسبلورر موديل 2022 بتصميم خارجي يمزج بين العصرية واللمسات الفاخرة والرياضية كذلك، فجاءت بشبك أمامي باللون الأسود اللامع في نسخة ST الرياضية، وجاء الشبك الأمامي في النسخ الآخرى بالكروم بتصميم متداخل يعزز المظهر الفاخر للواجهة الأمامية، حيث احتل مساحة كبيرة.

فورد اكسبلورر موديل 2022

كما تأتي فورد اكسبلورر موديل 2022 بمصابيح ضباب أمامية، فيما جاءت المصابيح الأساسية تعمل بتقنية الـLED بالكامل، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الـLED بالكامل مع وجود مساحات زجاجية كبيرة في الخلف، كما تتوفر بحساسات خلفية في الصدام الخلفي مع كاميرا خلفية ومخرجين لعادم السيارة.

فورد اكسبلورر موديل 2022

أسعار السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022

فورد اكسبلورر موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 151,100 درهم

فورد اكسبلورر موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 166,545 درهم

فورد اكسبلورر موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 189,395 درهم

فورد اكسبلورر موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 203,080 درهم

فورد اكسبلورر موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 236,150 درهم