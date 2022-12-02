إيجار قديم يحتفظ بالصدارة والعيلة دي يلاحقه .. تعرف على الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر

تمكن مسلسل إيجار قديم من الاحتفاظ بالمركز الأول ضمن الأعمال التليفزيونية الأعلى مشاهدة على منصة watch it ، وذلك لعدد من الأسابيع.

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" من بطولة شريف منير وميمي جمال حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير، الذي يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كل ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

أما فى المركز الثاني فجاء مسلسل العلية دي من بطولة وفاء عامر، سلوي عثمان ، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما .

وفى المركز الثالث جاء مسلسل الضاحك الباكي بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​وهاجر الشرنوبي​، ​ومحمد سليمان​، و​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.

بينما احتل المركز الرابع مسلسل إتزان من بطولة صدقي صخر، وفى المركز الخامس تواجد المسلسل الوثائقي ام الدنيل للمخرج محمود رشاد .