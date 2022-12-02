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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 ديسمبر.. كاظم الساهر يبدأ حفلات موسم رأس السنة بالدوحة

كاظم الساهر
كاظم الساهر

تعاقد المطرب العراقي كاظم الساهر مؤخرا على إحياء حفل غنائى فى العاصمة القطرية الدوحة  يوم ٢٠ من شهر ديسمبر الحالي. 

وتعتبر هذه الحفلة هي أولى حفلات كاظم الساهر ضمن حفلات موسم رأس العام، حيث يفاوض حاليًأ كاظم الساهر بين أكثر من حفل لإختيار البلد التى يحتفل بها بليلة رأس السنة الجديدة، فهناك أكثر من عرض الأول حفل بكندا وأخر بلبنان فيما عرض عليه مؤخرا حفل بدبي إلا أنه لم يحدد وجهة الغنائية حتى الآن.
 


أخر حفلات كاظم الساهر


 وكان قد أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر مساء أمس حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد سيتى- السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

 

 وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنيته سوة الجديدة والتى قدمها لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم.

 

 وتفاعل الجمهور مع المطرب كاظم الساهر على مدار ساعتين كاملتين قدم خلالهما أشهر أغانيه منها قولي أحبك  ومدرسة الحب والمستبدة وها حبيبي وأكرهها والمحكمة ودلوعتي وزيديني عشقا وكل ما تكبر تحلى.

 

تحدي أغنية سوة لكاظم الساهر

 

 ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق والبلدان العربية خلال الأسبوع الماضي بفيديوهات تناقلها جمهور الساهر، بعدما أقدم عدداً من مشاهير ومؤثري العراق الاجتماعيين على طرح تحدي "Lipsync Challenge" وذلك بعد نجاح أغنية "سوة"، وهم يؤدون أغنية كاظم الساهر.
 

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