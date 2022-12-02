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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام زاد 293 جنيه.. أسعار الذهب في العالي| وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت  أسعار الذهب قفزة عنيفة منذ تعاملات أمس الخميس حيث وصل جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الجمعة 1550 جنيها وهو الأكثر شهرة ومبيعا داخل الأسواق المصرية.

أسعار الذهب الجمعة 2 ديسمبر

وشهدت متوسط  أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ارتفاع على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل المعدن الأصفر مايلي :-

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عيار 21 يسجل 1530 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم

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أسعار الذهب تتراجع عالميا.. تفاصيل

سجل عيار 24 بيع 1,760 شراء 1,771 جنيها للجرام

بلغ عيار  22بيع 1,613 شراء 1,624 جنيها للجرام

سجل عيار 21بيع 1,540 شراء 1,550 جنيها للجرام

بلغ عيار 18بيع 1,320 شراء 1,329 جنيها للجرام

سجل عيار 14بيع 1,027 شراء 1,033 جنيها للجرام

بلغ عيار 12بيع 880 شراء 886

بلغ سعر الاونصة بيع 54,736 شراء 55,091

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بيع 12,320 شراء 12,400

وسجل سعر الكيلو بيع 1,760,000 شراء 1,771,429

ارتفاع أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر مع نظيرتها الجمعة الموافق 11 نوفمبر نجد أن هناك ارتفاع شديد فى أسعار المعدن الأصفر.

حيث أن بلغ سعر جرام الذهب الجمعة  11 نوفمبر عيار ٢١  حوالي   1257 جنيه مقارنة بسعره اليوم والذي وصل ل 1550 أي بزيادة حوالي 293 جنيها فى أقل من شهر.

فيما سجل عيار ٢٤  وقتها حوالي    1436.5 جنيه وبلغ عيار ١٨  حوالي   1077.5 جنيه فيما سجل عيار ١٤  حينذاك حوالي 840  .

وخلال الفترة الماضية تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام القليلة الماضية بعد الارتفاع الكبير للمعدن الأصفر.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21

ولكن بالنظر إلى أسعار الذهب خلال الفترة الماضية نجد ارتفاع كبير فى المعدن الأصفر مقارنة بأسعاره فى نهاية تعاملات شهر أكتوبر 2022 وبالتحديد الاثنين 31 أكتوبر.

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات الإثنين 31 أكتوبر 2022، تراجعًا في الأسعار حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات، مقارنة بسعره اليوم والذي وصل ل 1550 جنيها للجرام .

أسعار الذهب عالميا

وعالميا تشهد أسعار الذهب اضطرابا حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة قبل إعلان بيانات وظائف أمريكية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومؤشرات على تراجع التضخم.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس  عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

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تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.61 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1041.38 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم1% إلى 1922.13 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2  % إلى 1810.70 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4 % هذا الأسبوع فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

اسعار الذهب أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18 أسعار الذهب عالميا

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