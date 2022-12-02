مطار القاهرة يضبط كمية من زيوت الشيش الإلكترونية مهربة مع راكب.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم
فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة السفر وتردد الراكب .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد محمد عبد الرحمن مأمور الفحص بالأشعة تحت اشراف محمد موافي رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثله داخل حقائب الراكب .
وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير إدارة الحركة و المشرف علي العمل بصاله الخط الاخضر قرر تكليف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥٢٤ زجاجة زيت للشيش الإلكترونية.
قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .