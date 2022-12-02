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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات مكثفة بمدن مطروح لمناهضة العنف ضد المرأة

أحدا الندوات بمدن
أحدا الندوات بمدن مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي  تقام بالمحافظة  خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022 تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  وتنفذها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة  بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة .

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حيث تم  خلال الحملة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية والأنشطة الداعمة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها بمدن ومراكز المحافظة  بهدف رفع الوعي وخلق رأى عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة للمرأة  لتعزيز دورها فى جهود التنمية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص أنه على مدار الأسبوع الأول من بدء الحملة فى ٢٥  نوفمبر  الماضى  تم تدشين و إطلاق لفعالياتها  بمختلف  المدن والمراكز والقرى  ومدارس المحافظة العامة والازهرية  وبقصور التقافة   وكافة الجهات الشريكة من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات بمجالس المدن والقرى مع مراعاة واحترام  كافة العادات والتقاليد المميزة للمحافظة وذلك  لرفع الوعى لديهن  منها تنظيم ندوات توعوية موسعة للسيدات بقري المراقى وأبو شروف  بواحة سيوة  حول الحقوق التى كفلها الإسلام للمرأة ومنحها كافة حقوقها المشروعة، ورفض لكافة أشكال العنف ضدها.

 

وكذلك  تعريف السيدات بالقرى بالمبادرات الصحية التى تقدمها الدولة للمرأة  وتوعيتهم بضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة بها من أجل الحفاظ على صحة أفضل تحت شعار (الست المصرية هى صحة مصر)  بالإضافة لتنظيم ندوة موسعة  بمجلس مدينة مرسي مطروح تحت عنوان المرأة ورأى الدين فى العنف ضدها وفى مراكز الحمام والضبعة والعلمين وبرانى تم تنظيم ندوات موسعة حول مخاطر الزواج المبكر على صحة المرأة والاسرة ودور المرأة فى التصدى وحماية ابنائها من الادمان  ومكانة المرأة فى الإسلام  وذلك بالتوازي مع  تنظيم العديد من الانشطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وقصور الثقافة   تنوعت ما بين ورش عمل توعوية  وفنية وثقافية واسكتشات فنية ومسرحية بالمدارس متنوعة حول  مواجهة العنف الجسدى والتحرش تحت (شعار احمى واعرفى حقوقك _كونى) لتوعية الفتيات بعض تقنيات الدفاع عن النفس ضد أشكال العنف المختلفة مما يزيد ثقتهن بأنفسهن  وندوات تثقفية عن حقوق المرأة  ومناهضة كافة أشكال  العنف الاجتماعى والنفسي والمجتمعى ضدها  والتأكيد على إنصاف الاديان السماوية  للمرأة ومنحها حقوقها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز   هذا بالإضافة إلى عقد محاضرات تثقيفية للسيدات ببيوت الثقافة بمدن المحافظة   وأخرى بمدارس الثانوى للبنات حول حقوق المرأة فى الاسلام و جهود الدولة لمنع التسرب من التعليم وخاصة للفتيات.

 


وأوضح محافظ مطروح على استمرار أعمال وفعاليات الحملة بالمحافظة حتى العاشر من ديسمبر القادم والعمل على إنجاح فعالياتها  ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة ورؤية مصر ٢٠٣٠  باعتبارها  أحد الركائز الأساسية للتنمية  .

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