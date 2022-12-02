محافظ كفر الشيخ: نستهدف تطعيم 525 ألف ضد شلل الأطفال

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الصحة استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد 11 ديسمبر الجاري حتى الأربعاء 14 ديسمبر 2022

تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها، بالاضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفا و 618 طفلاً وطفلة.



وأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن موعد إنطلاق الحملة ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى، موجها مسئولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام الآحاد مطالبًا الجميع بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية حيث أن المستهدف تطعيم 525 ألفا و618 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، كما تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة، مؤكده أن التطعيم مجاني دون أى رسوم مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.