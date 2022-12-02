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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد

محور 26 يوليو الجديد
محور 26 يوليو الجديد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعه أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية الجارية بعدد من قطاعات المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ. 

 

تفقد المحافظ أعمال تنفيذ محور ٢٦ يوليو الجديد بنطاق وصلة أحمد عرابي بميدان سفنكس وفي مدخل شارع جامعة الدول العربية والذي يشهد أعمال صب للقواعد الخرسانية واستكمال الأعمال الإنشائية للمحور حيث يستهدف محور 26 يوليو الجديد إنهاء أزمات الازدحام المروري والتكدس على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبرويبدأ محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابي مرورا بمنطقة المطار ويستمر في مساره حتى يصل إلى مدينة 6 أكتوبر. 

وقد كلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالتعاون والتنسيق الدورى مع الشركات المنفذة لإزالة اى معوقات لضمان سريان العمل وفقا للجدول الزمني المحدد له . 

كما تفقد محافظ الجيزة شارع وزارة الزراعة لمتابعه انتظام المحلات والمطاعم الحضارية المتواجدة بالمواقع المحددة لهم وحالة النظافة والإشغالات نوجها بعدم السماح للمركبات بالانتظار الخاطئ علي ارصفه المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

وقد شملت جوله محافظ الجيزة تفقد حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بأحياء الدقى والعجوزة  وجنوب مشدداً على ضرورة تواصل المجهودات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام من قبل المنشات التجارية والمحال .

رافق المحافظ خلال جولته السادة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وياسر سامى رئيس حى العجوزة وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

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الجيزة محافظ الجيزة وزارة الزراعة مدينة 6 أكتوبر محور 26 يوليو محور ٢٦ يوليو جامعة الدول العربية المحاور المروريه شارع جامعة الدول العربية 26 يوليو محور 26 يوليو الجديد

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