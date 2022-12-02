الحصاد الأسبوعي لوزارة الهجرة.. آليات حصول المصريين في الخارج على معاش شهري

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

1) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عقدت لقاء مفتوحا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى، على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج. وأعرب المواطنون المشاركون في اللقاء، عن سعادتهم لعرض كافة التفاصيل بكل شفافية وما لمسوه من اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج، مقدمين التحية للوزيرة على تقرير الـ ١٠٠ يوم الأولى من توليها الوزارة وما انعكس من إنجازات ضخمة تعكس إرادة حقيقية لتلبية مطالب المواطنين في جمهورية جديدة تضع الانسان كأولوية في ظل منظومة متكاملة من التعاون وتضافر الجهود للوصول لأفضل خدمة للمواطن المصري.

2) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أكدت حرصها على مشاركة ممثل رفيع المستوى عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن الوفد الرسمي المرافق لها في زيارتها للسعودية، وذلك لعرض آليات اشتراك المواطنين بالخارج، ومن ثم حصولهم علي معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ الستين.

3) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أكدت، خلال لقاء أبناء الجالية المصرية في الرياض والمنطقة الشمالية بمقر القنصلية العامة، أن هناك تنسيقا مستمرًا م وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي لتلبية طلبات الأسر المصرية بالخارج. وخلال الرد على أسئلة الحضور من الجالية بالرياض والمنطقة الشمالية والاستفسارات الخاصة بالتعليم وفقًا للمسار المصري، وكل ما يخص أبنائنا في الخارج، أكدت الوزيرة الدور الرائد الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أكدت خلال لقائها بأعضاء الجالية المصرية في الرياض، أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلما للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا، لذلك عملنا على تحقيق هذا الحلم فور تولينا المسئولية وهو ما تحقق بالفعل، وأصبح للمصري بالخارج الحق في استيراد سيارة معفاة تماما من الجمارك والرسوم مقابل وديعة مالية تسترد بعد مرور 5 سنوات. وضمن الوفد الرسمي المؤلف من عدد من الوزارات والمؤسسات، شارك السيد أحمد أبو بكر، نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، خلال لقاء الجالية ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، وأجاب عن كافة استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الجمارك.

5) خلال لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجالية المصرية بالرياض وشرق المملكة العربية السعودية، شارك عدد من ممثلي البنوك المصرية الوطنية في هذا اللقاء ضمن الوفد الرسمي المرافق للوزيرة، واستعرضوا كافة المميزات والأوعية الادخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، حيث أعلنوا عن تقسيط تذاكر الطيران والرحلات السياحية لعملاء البنوك الوطنية وقرض للتمويل العقاري للمصريين بالخارج، وكذلك افتتاح أول فرع بنك مصر بالرياض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

6) رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية احتفوا بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة من الجالية المصرية في كل ربوع المملكة بالرياض والمنطقة الشرقية وجدة والمنطقة الجنوبية. وخلال اللقاء الودي، نقلت الوزيرة عبارات الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال والتنسيق الدائم والمستمر لصالح أبناء المصريين في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، والعمل على تنسيق الجهود المشتركة.

7) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عقدت لقاء مفتوحا مع أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، واستمر هذا اللقاء لـ 7 ساعات. واستعرضت الوزيرة ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم، كما أتاح الخروج بتوصيات مهمة تتسق واستراتيجية عمل الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

8) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مجال الأورام IEOS والذي يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان: صحوة الطيور (Alert Birds). وفي كلمتها، أعربت الوزيرة عن سعادتها لحضورها المؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، وسط هذه الكوكبة الرائعة من الأساتذة المصريين بالخارج العاملين في القطاع الطبي بأكبر الجامعات في العالم لمناقشة كل ما هو جديد في مجال علاج الأورام والتقنيات الحديثة المستخدمة وتطبيقاتها العملية وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي وتدريب كوادر شبابية من الأطباء، لافتة إلى أن رعاية وزارة الهجرة للمؤتمر جاء في إطار حرصها على ربط العقول المهاجرة بالوطن والذي بدأ كفكرة لجذب الأطباء المصريين العاملين الخارج لإفادة الداخل المصري، حيث يعمل الكثير منهم في أماكن رفيعة المستوى علميا، ويرغبون في رد الجميل لوطنهم الأم، كما يعد حلقة وصل مستمرة لدعم البحث العلمي وتعميق سبل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج.

9) على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتكريم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير المحافظة والاهتمام بجمالها ورونقها، وكذلك نجاحه في استقطاب سياحة المؤتمرات بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة التاريخية والثقافية التي تتمتع بها الأقصر التي تعد من أقدم المدن المصرية.

10) على هامش فعاليات النسخة السابعة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل بمدينة الأقصر، عقدت السفيرة سها جندي لقاء وزيرة الهجرة لقاء مع عدد من كبار الأطباء المصريين بالخارج المشاركين في المؤتمر لبحث سبل الاستفادة من خبراتهم في دعم جهود تطوير القطاع الطبي وقطاع البحث العلمي بمصر، معربة عن فخرها بما حققوه من نجاحات بالدول المقيمين بها، مؤكدة أن لقاءها معهم جاء للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم بشأن دعم تطوير القطاع الطبي والصحي بمصر وكيفية الربط بين خبرات المصريين بالخارج والداخل لتحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج والاستفادة منهم في عملية التنمية.

11) زارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة الأقصر، على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل، وتفقدت المرحلة الجديدة بالقسم الخاص بالأطفال بمستشفى شفاء الأورام التي تتضمن ١٩ غرفة رعاية مركزة أطفال منهم غرفتين للعزل ويتم العمل على الوصول إلى ٣٥٠ سريرا في إجمالي عدد مستشفيات شفاء الأورمان، وأكدت على فخرها بهذا المستوى الطبي العالمي والذي يعتبر نموذج يحتذى به لكافة المستشفيات، معربة أيضا عن إعجابها بفكرة وضع أسماء المتبرعين على جدار المستشفى بالكامل والتي تعبر عن العرفان بالجميل لكل من تبرع لإنشاء هذا الصرح الطبي الكبير.

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