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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 دقائق تمنحك 3 ساعات فيديو.. اعرف مواصفات أوبو رينو 6

أوبو رينو 6
أوبو رينو 6

تقدم شركة  أوبو  هاتفها المميز  رينو 6 الذي يأتي بوزن إجمالي 173 جم وجسم فائق النحافة مضاد لتبصم الأصابع وتوفر مع لون الأسود النجمي و الـ أوروا الذي يتغير باستمرار مع تغير الإضاءة و المستمد عبر معالجة Diamond spectrum، وبشريحتين من نوع النانو كارت، وداعم لشبكات الجيل الرابع.

وفقا للموقع الرسمي للشركة، يأتي هاتف  أوبو  رينو 6 مع وحدة معالجة مركزية من كوالكون سناب دراجون الجيل الأول 720G من ثماني نواة بحد أقصى للموجات 2.3  جيجاهيرتز مع كارت وحدة معالجة الجرافيك من Adreno 618 بمعدل تحديث 750 ميجاهيرتز، كل ذلك مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x و ذاكرة تخزين داخلية على القرص الصلب  128 جيجابايت، كما أنه يدعم زيادة حجم التخزين عن طريق إضافة كارت ميموري.

بالنسبة للشاشة في هاتف أوبو رينو 6 فهي بحجم 6.4 بوصة الدقة ٢٤٠٠ x ١٠٨٠ أي أنها Full HD مع معدل تحديث يتنوع بين إصدار بـ 90 هرتز وآخر بـ 60 هرتز، مع كثافة بيكسلات 410 في كل بوصة، مع درجة سطوع 430 شمعة.

بالنسبة للبطاريات، يتوفر هاتف  أوبو  6 فهي تتوفر مع نسختين كلاهما من مادة بوليمر أيونات الليثيوم، الأولى سعة 4220 ميللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، بينما الإصدار الثاني يأتي ببطارية سعة 4310 ميللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 50 وات ومع هذه الخاصية يمكنك في 5 دقائق فقط من الشحن أن تستمتع بـ 3 ساعات متواصلة من الموسيقى وتشغيل الفيديو، كما أن البطارية تمتاز بوضع الاستعداد الليلي أو وضع التوفير الفائق للطاقة.

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تأتي الوجهة الخلفية من موبايل أوبو رينو 6 بأربعة كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل بينما الكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 8 مبجابيكسل وهناك كاميرا مقربة بدثة 2 ميجابيكسل وكاميرا أحادية بدقة 2 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 44 ميجابيكسل.

أوبو أوبو رينو 6 رينو 6 بوليمر كاميرا السيلفي

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