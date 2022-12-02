مستشار عقاري : الجمهورية الجديدة وفّرت بيئة خصبة للاستثمار

قال أحمد السيد المستشار العقارى إن الاستشارات بدأت مع بداية الجمهورية الجديدة بعد توافر بيئة خصبة للاستثمار ومنافسة مرتفعة للغاية يكون هناك حالة تشتت لدى العميل في اختيار العقار.



وأضاف المستشار العقارى، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، في برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن العقار هو أفضل استثمار، لافتا إلى أنه بدأ الاستشارات عندما وجد أن هناك حاجة لهذا الموضوع خاصة عندما يرى بعض العملاء يشترون وحدات سكنية بمواصفات غير جيدة.

متابعا: قمت بكتابة إسكريبت حول الاستشارات العقارية .



وأوضح المستشار العقارى، أنه لابد من معرفة لماذا يشترى العميل وحدة سكنية في البداية كى يشترى العميل بطريقة صحيحة فهناك من يشترى لغرض السكن وهناك من يشترى للاستثمار، مشيرا إلى أنه ليس كل المنتجات العقارية مناسبة لكل الناس فكل منتج يناسب أشخاص معينين .



أكد شريف عمار المستشار العقارى ومؤسس مبادرة بداية، أنه لابد من عنصر بشرى مؤهل في السوق العقارى، موضحا أن هناك كوادر كثيرة تحتاج الدعم ونذهب لصعيد لمصر والدلتا لأن الشباب يحتاج لمن يدعمه.



وأضاف المستشار العقارى، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، في برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن مبادرة بداية توفر تدريب ناجح وتوفر كوادر عقارية تكون موجودة في السوق، متابعا: نوفر مؤسسات تدريبية ناجحة ونعطى للشباب التدريب النظرى والعملى ويكون هناك معايشة في الشركات العقارية ثم تعيين بتلك الشركات .



لفت المستشار العقارى، إلى أنه يتمنى أن تنتشر مبادرة بداية في كل أنحاء الجمهورية، موضحا أن المبادرة انطلقت في بدايتها في محافظة القاهرة ونسعى لكى تنتشر بكل المحافظات.



أكد شريف عمار المستشار العقارى ومؤسس مبادرة بداية، أنه لابد من عنصر بشرى مؤهل في السوق العقارى، موضحا أن هناك كوادر كثيرة تحتاج الدعم ونذهب لصعيد لمصر والدلتا لأن الشباب يحتاج لمن يدعمه.

تدريب ناجح وتوفر كوادر عقارية



وأضاف المستشار العقارى، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، في برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن مبادرة بداية توفر تدريب ناجح وتوفر كوادر عقارية تكون موجودة في السوق، متابعا: نوفر مؤسسات تدريبية ناجحة ونعطى للشباب التدريب النظرى والعملى ويكون هناك معايشة في الشركات العقارية ثم تعيين بتلك الشركات .



لفت المستشار العقارى، إلى أنه يتمنى أن تنتشر مبادرة بداية في كل أنحاء الجمهورية، موضحا أن المبادرة انطلقت في بدايتها في محافظة القاهرة ونسعى لكى تنتشر بكل المحافظات.