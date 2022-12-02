عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لغير الله محرّم .. فكيف سجد إخوة يوسف له ؟ الإفتاء تجيب

السجود
السجود

قالت دار الإفتاء إن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ولكن لما كان السجود يحتمل وجهًا آخر غير عبادة المسجود له، لم يجز حمله على العبادة إذا صدر من المسلم أو تكفيره بحال، وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي: [ألا ترى الصحابةَ من فرط حبهم للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: «لا».

سجود إخوة يوسف له

وتابعت الإفتاء: فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلًا، بل يكون عاصيًا، فلْيُعَرَّفْ أن هذا منهيٌّ عنه، وكذلك الصلاة إلى القبر] اهـ من "معجم الشيوخ" للإمام الذهبي (ص: 56).

ويقول الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (4/ 360-361، ط. مجمع الملك فهد): [وأما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقهِ غيرِه لسجدنا لذلك الغير طاعةً لله عز وجل؛ إذ أحب أن نعظم من سجدنا له، ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله، فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام؛ ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يُكره له. ولم يأت أن آدم سجد للملائكة بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين، ولعل ذلك -والله أعلم بحقائق الأمور- لأنهم أشرف الأنواع وهم صالحو بني آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين] اهـ .

وشددت الإفتاء، الإخلال بهذا الأصل الأصيل هو مسلك الخوارج؛ حيث وضَّح ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا هو مدخل ضلالتهم فقال: "إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ". علقه البخاري في "صحيحه"، ووصله ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" بسند صحيح. وممَّا ذُكر يُعلَم الجواب عن السؤال

الإفتاء سجود سجود إخوة يوسف له سجود عبادة سجود إجلال إخوة يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

بالقانون.. خصم نصف المرتب والفصل من العمل بسبب ضعف أداء الموظفين

تراجع يضرب الذهب عالميًا .. محلل : لا تشترِ مشغولات | نصائح

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

ترشيحاتنا

جمال شعبان يكشف عن أطعمة لـ ضغط الدم المرتفع |موجودة في البيت

متعافون يعالجون المرضى بمركز إدمان شهير بالمقطم |تحريات أمنية تكشف وفاة صادمة

غوريلا عملاق يثير الجدل على فيسبوك في مصر بسبب حمار.. فيديوجراف

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشاب مفلح على يد إسرائيل

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري

عشان أتمتع .. عمر كمال يكشف سرًا صادمًا يمنعه عن الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج ساحر .. طفلة تقلد شخصية الخالة نوسة لـ محمد هنيدي

بعد فستانها الأخير..إطلالات غريبة لـ مايا دياب تضعها في مرمى النقد.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

فوائد خارقة لـ حبوب العدس البني تعالج مرضا خطيرا| تعرف عليها

فيديو

جورج قرداحي يكشف حقيقة إفلاسه وتغيير ديانته في أول ظهور بعد استقالته

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

سر الشباب.. صور ميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الزمالك بعد تحطيم مدرجات برج العرب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ