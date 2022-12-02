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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقيع عقوبات على الاتحاد المصري لرفع الأثقال بسبب المنشطات

صدى البلد

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، توقيع عقوبة مالية جديدة على الاتحاد المصري، بسبب إيجابية 7 عينات للاعبين المصريين خلال مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب.

 

وقال محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، أن العقوبة المتوقعة كانت الإيقاف لمدة عام، وأن الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المصري، حالت دون توقيعها وتم الاكتفاء بالعقوبة المالية فقط.


وقال "عبد المقصود": "الاتحاد الدولي أيضا قرر تخفيض العقوبة المالية المقررة بنسبة 50%، مع تنظيم دورات تثقيفية للاعبين خلال العامين المقبلين".


وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أكد إيجابية 7 عينات من اللاعبين المصريين المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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