آخر الأسعار.. 10 آلاف جنيه زيادة في قيمة شيري تيجو 7

ارتفعت اسعار بعض الطرازات المقدمة من شركة شيري الصينية داخل السوق المصري، وذلك مع بداية شهر ديسمبر الجاري، ومن ضمن هذه الاصدارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعد زيادات ديسمبر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 490 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، مع نظام صوتي وترفيهي، و 4 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب حساسات ركن خلفية مدعوم بكاميرا لسهولة التحكم.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى العديد من اللمسات الداخلية مع مساحة رحبة، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، بينما ترتكز السيارة قاعدة عجلات طولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4505 مم، و 1837 مم للعرض.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتضم السيارة ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، مقترن بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه انتاج 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.