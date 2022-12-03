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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آخر الأسعار.. 10 آلاف جنيه زيادة في قيمة شيري تيجو 7

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

ارتفعت اسعار بعض الطرازات المقدمة من شركة شيري الصينية داخل السوق المصري، وذلك مع بداية شهر ديسمبر الجاري، ومن ضمن هذه الاصدارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.

زيادة 20 ألف جنيه في أسعار شيري تيجو 7 برو

بورصة السيارات| ثبات أسعار شيري تيجو 8 برو بالسوق المصري

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعد زيادات ديسمبر.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 490 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

 

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، مع نظام صوتي وترفيهي، و 4 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب حساسات ركن خلفية مدعوم بكاميرا لسهولة التحكم.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى العديد من اللمسات الداخلية مع مساحة رحبة، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، بينما ترتكز السيارة قاعدة عجلات طولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4505 مم، و 1837 مم للعرض.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتضم السيارة ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، مقترن بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه انتاج 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

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