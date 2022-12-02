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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عن أزمة القطن المصري مع المستوردين: الكميات قليلة

صدى البلد

كشف المهندس أشرف بدوي خبير صناعة الغزل والنسيج، أسباب تخوف بعض المستوردين الأجانب من استخدام القطن المصري في صناعاتهم رغم جودته العالية.

أضاف أشرف بدوي،خلال حواره مع  برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن المستوردين يواجهون مشكلة كبيرة عند استيراد القطن المصري، تتمثل في عدم توفير الكميات المطلوبة حال طلبها.

منظومة مستقلة

وتابع: «المستورد لما بياخد كمية وتخلص، بيطلب تاني مبيلاقيش».

واقترح خبير صناعة الغزل والنسيج، عمل منظومة مستقلة لصناعة القطن وتصديره إلى الخارج وتعزيز الأقطان المصرية بشكل يضمن للمستورد الحصول على الكميات التي يحتاجها حتى لا يضطر إلى الاستيراد من دول أخرى.

وأكد أشرف بدوي، أن القطن المصري أفضل من الأمريكي ويتميز بمواصفات نادرة تجعله في مقدمة الأنواع الأكثر طلبا في السوق العالمية.

صدى البلد مصطفى بكري القطن المصري صناعة القطن الاستيراد النسيج

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