عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق ...إطلالة جذابة لـ نادين نسيب عبر انستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة نادين نسيب علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت نادين نسيب بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية فستان باللون البيج، كما اعتمدت علي المكياج الهادى الذي أبرز جمال ملامحها ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

 

نادين نسيب توجه الشكر لـ جمهورها على رسائلهم عبر إنستجرام

شجعت منتخب ألمانيا .. حقيقة تورط نادين نسيب نجيم في دعم المثلية الجنسية

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 

وتعد الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل إطلالاتها.

وتتميز الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.

إطلاات نادين نسيب نجيم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم اعمال نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

أصالة تعتذز للمصريين: انتوا أصحاب فضل عليا

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

ترشيحاتنا

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

رفضوا علاج حامل تنزف.. تفاصيل الاعتداء على طاقم مستشفى قويسنا

حفل تامر حسني بالـ MSA يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ الجامعة

معاقبة قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية غير مرخصة بالحبس 3 شهور

خوفت تفضحني.. اعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح طفلة السلام

مونديال قطر بنكهة مصرية.. كيف شارك حاتم عرفة فى تعزيز الهوية العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

احترس.. هؤلاء الأكثر عرضة لـ فقدان السمع

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ