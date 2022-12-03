بفستان أنيق ...إطلالة جذابة لـ نادين نسيب عبر انستجرام

حرصت الفنانة نادين نسيب علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت نادين نسيب بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية فستان باللون البيج، كما اعتمدت علي المكياج الهادى الذي أبرز جمال ملامحها ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتعد الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل إطلالاتها.

وتتميز الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.