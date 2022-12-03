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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة مصطفى شعبان.. ياسمين رئيس تشارك جمهورها صورا من كواليس بابا المجال

صدى البلد

شارك الفنانة ياسمين رئيس جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد بابا المجال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت ياسمين رئيس برفقة النجم مصطفي شعبان ، و علقت قائلة : بنصور .

ياسمين رئيس بفستان برتقالي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مصطفى شعبان يبدأ تصوير بابا المجال .. صور

 

و الجدير بالذكر  ان احتفل فريق عمل مسلسل بابا المجال لمصطفى شعبان بأول أيام التصوير استعدادا لعرض المسلسل فى موسم رمضان 2023.

وبدأ مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد المسلسل من حي القلعة وسط فرحة شديدة من قبل فريق العمل الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مصطفى شعبان احتفالا ببدء التصوير.

 
مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان،باسم سمره،  ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير  رياض الخولي، ومجموعه من النجوم ابرزهم  محمد نجاتي، محمود حافظ،  سماء ابراهيم، عارفه عبدالرسول، محمد رضوان، ، فرح يوسف، أحمد كشك هبه حسن،اسماء سليمان و الطفله كارما موسي  ومن إخراج أحمد خالد موسى و انتاج كامل أبو علي و عصام العرجاني وتدور أحداثه في إطار دراما  شعبيه اجتماعيه.


ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين مصطفى والمخرج أحمد خالد موسى بعد أن قدما سويًا مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان 2021، وحقق العمل وقتها نجاحًا كبيرًا وكان يحتل تريندات السوشيال ميديا، بعد عرض كل حلقة، وشارك فيه عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف وآخرين.


كما شارك مصطفى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدي الهواري والذي سلط الضوء من خلاله على جهود الدولة في تطوير أنظمة التعليم في مصر وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.

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