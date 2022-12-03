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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود اللامع ... أمينة خليل تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أمينة خليل  جمهورها صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتالقت أمينة خليل بإطلالة جذابة  مميزة مرتدية فستان لامع  باللون الاسود ، كما اعتمدت علي الميكاب الهادي الذي يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

شاهد أحدث إطلالة لـ أمينة خليل عبر إنستجرام

أمينة خليل: اختيار أفلام مهرجان القاهرة السينمائي يكون أفضل كل عام.. فيديو


وعلي صعيد آخر قالت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن  اختيار الأفلام بالمهرجان يكون أفضل كل عام بفعاليات المهرجان، ومع وجود الأفلام العالمية.

 

وتابعت الفنانة أمينة خليل، أنه جار العمل على عدد من الأفلام الجديدة، على رأسها فيلم"شقو"،بمشارك مجموعة متميزة من عمرو بيوسف ومحمد ممدوح ، إضافة إلى فيلم “شماريخ”
مع الفنان أسر ياسين، وقارب على الانتهاء، و"فيلم "وش في وش، مع الفنان نبيل الحلفاوي.

 

امنية خليل صور امينة خليل أعمال أمينة خليل الفنانة أمينة خليل اطلالات امينة خليل

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