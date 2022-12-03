بالأسود اللامع ... أمينة خليل تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتالقت أمينة خليل بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان لامع باللون الاسود ، كما اعتمدت علي الميكاب الهادي الذي يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



وعلي صعيد آخر قالت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن اختيار الأفلام بالمهرجان يكون أفضل كل عام بفعاليات المهرجان، ومع وجود الأفلام العالمية.

وتابعت الفنانة أمينة خليل، أنه جار العمل على عدد من الأفلام الجديدة، على رأسها فيلم"شقو"،بمشارك مجموعة متميزة من عمرو بيوسف ومحمد ممدوح ، إضافة إلى فيلم “شماريخ”

مع الفنان أسر ياسين، وقارب على الانتهاء، و"فيلم "وش في وش، مع الفنان نبيل الحلفاوي.