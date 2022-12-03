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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة لتل أبيب.. سجن شرطي إسرائيلي 18 شهر في تايلاند

صفعة لتل أبيب.. سجن
صفعة لتل أبيب.. سجن شرطي إسرائيلي 18 شهر في تايلاند

قضت محكمة في تايلاند بالحكم على شرطي إسرائيلي بالسجن 18 شهرا، رغم مناشدة إسرائيل السلطات في بانكوك بعدم سجنه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة في جزيرة بوكيت في تايلاند قضت اليوم بسجن غال شموئيل بيرغون، وهو شرطي من قوات "حرس الحدود" لمدة عام ونصف.

وأوضحت أن بيرغون اعتقل في أكتوبر الماضي، بعدما عثر الأمن التايلاندي في مطار بوكيت في حقيبته على مخزني بندقية يحويان 55 طلقة.

ولدى استجوابه، اعترف الشرطي بأن الرصاصات كانت له، مدعيا أنه نسيها عن طريق الخطأ في الحقيبة.

وأضافت الصحيفة أن السفارة الإسرائيلية لدى بانكوك كانت تتابع القضية خطوة بخطوة "وخلف الكواليس كانت هناك محاولة للإفراج عنه لكونه ضابط شرطة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق سراح الشرطي الإسرائيلي ووضعه قيد الإقامة الجبرية لدى أحد أقاربه في تايلاند مع عدم السماح له بمغادرة البلاد، قبل أن تقرر المحكمة سجنه.

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إسرائيل تل أبيب تايلاند سجن شرطي اسرائيلي 18 شهر

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