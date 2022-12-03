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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات مشروع ورش العمل الفنية بسيناء

نتاج عمل ورش العمل
نتاج عمل ورش العمل الفنية بسيناء

اختتمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ فاعليات مشروع الفنون التراثية لورش العمل الفنية، والذي تم تنفيذه مركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  بواقع يومين من كل أسبوع،  لصقل المواهب الفنية لأبنائنا الطلائع الموهوبين في مجالات: الرسم والفن التشكيلى والمشغولات الفنية والتراثية وشغل النحت والجلود والزخرفة بالصدف والرمل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، وكابتن كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وجيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بشمال سيناء.
 

وقال كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المشروع يهدف أيضا لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون.

حيث يستهدف مشروع ورش العمل الفنية والتراثية نحو 100 طليع.. كما يهدف المشروع بمختلف أشكاله تأهيل النشء على أيدى مدربين مختصين في هذا الصدد وكوادر فنيين قائد النشاط التدريبى الفنان أحمد العيسوى وتدريب ولاء شعبان وأروى عادل ومحمد فراج، وبإشراف إسراء العيسوى.
 

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صرف تعويضات للمتضررين من توسعة ميناء العريش في شمال سيناء

سيناء مشروع ورش العمل الفنية

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