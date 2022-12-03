إزالة 13تعد على أملاك الدولة بقرى مراكز صدفا والغنايم وديروط والبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء



وأشار محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب الاعلام اليوم السبت - أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بقرى مراكز صدفا والغنايم وديروط والبداري وذلك بالتنسيق وبمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة واملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ 13 حالة ازالة لتعديات على أراض زراعية واملاك دولة والطريق العام وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت التابعة للوحدة المحلية لقرية الدوير، وبني فيز التابعة للوحدة المحلية بقرية مجريس ، ودير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وكودية الاسلام التابعة لمركز ديروط ، ونجع المعادي التابعة لمركز البداري).

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