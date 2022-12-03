متكاملة وممتعة.. شريف رمزى يعلق على مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام يشيد فيه بمسرحية “انستونا” التى تقوم ببطولتها الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال شريف رمزى: “من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا، كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز انسي حد، لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة، واحتراف من أول التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والألحان والأشعار والديكور والملابس والاستعراضات وكل حاجة.. ألف مبروك”.

مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

تعد مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

عرض ليلتكم سعيدة

على جانب قدمت بسنت صيام وفريق عمل العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" مع المخرج خالد جلال، المسرحية علي مسرح عبد القادر علولة بوهران ، في إطار أيام المسرح المتوسطي، والتي تشارك فيها فرق من 5 دول متوسطية وهم "الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا".

وأعربت عن سعادتها بتمثيلها وفريق عمل مسرحية "ليلتكم سعيدة" لمصر فى تلك الفعالية المهمة، والاستقبال الحافل من جمهور المسرح الجزائري للفن المصري، مشيرة إلي أن المسرح رفع لافتة كامل العدد، حيث لم يترك الجمهور مقعدا واحدا خاويا طوال أيام العرض.

وأكدت بسنت ، أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها عرض "ليلتكم سعيدة" خارج مصر، حيث شارك العرض من قبل في مهرجان قرطاج بتونس، والحقيقة كنا متخوفين من فكرة ألا يفهمنا الجمهور في الجزائر، ولكننا سعدنا بتفاعل الجمهور من أول دقيقة في العرض حتي آخر لحظة فيه، إلي جانب حسن الإستقبال لنا، وإصرارهم علي لقاؤنا بعد المسرحية ومناقشتنا فيها، والحقيقة سعدت جدا بكل تلك الحفاوة، وسعدت بتواجدي في الجزائر لأول مرة وكرم أهلها".