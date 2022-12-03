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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن إجراءات جديدة للدخول إلي أراضيها خلال المونديال

قطر - علم
قطر - علم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية ، السماح لمشجعي كرة القدم حول العالم بالدخول إلى البلاد، دون الحاجة للحصول على تذاكر مباريات مونديال قطر 2022.

وبينت اللجنة في بيان لها، أنه "اعتباراً من 2 ديسمبر سيتم تطبيق خاصية جديدة لبطاقة "هيّا".

وقال إن الخاصية تسمح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى دولة قطر، للاستمتاع بأجواء المونديال، دون الحاجة للحصول على تذاكر المباريات".

وفي ضوء الإجراء الجديد "سيتعيّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول المقدرة بـ500 ريال قطري ( نحو170 دولاراً)، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات"، حسب البيان.

كما أوضح البيان أن "الأطفال البالغين من العمر 12 عاماً أو أقل، معفون من دفع رسوم الدخول، كما لا يجوز استرداد الرسوم في حال شراء تذاكر المباريات بعد صدور البطاقة، حيث تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا".

وأشارت اللجنة إلى أن المشجعين "سيحصلون على تصريح دخول إلى دولة قطر عبر البريد الإلكتروني، بعد دفع رسوم الدخول وتأكيد مكان الإقامة".

فيما أوصت اللجنة المشجعين بـ"عدم السفر قبل الانتهاء من إجراء الحصول على بطاقة هيّا، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول".

وتعتبر بطاقة "هيّا" تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال، وشرطاً أساسياً لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة، كما يسمح لحاملي البطاقة أيضاً باستخدام المواصلات العامة والدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين مجاناً، والبقاء في دولة قطر حتى يناير المقبل.

كما يوفر مونديال قطر للمشجعين العديد من الخيارات الترفيهية التي يمكنهم الاستمتاع بها ومعايشة أجواء البطولة من خلالها، ومن أبرزها مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع، والفعاليات التي تُقام على امتداد كورنيش الدوحة بطول 6 كم، وباقة متنوعة من العروض الموسيقية الحيّة، فضلاً عن التجارب الثقافية المختلفة ومناطق المشجعين المنتشرة في أنحاء البلاد، وبإمكان المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" من خلال المنصة الرسمية المخصصة لذلك. 

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