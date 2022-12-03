محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للوقوف على آخر المستجدات ونسب التنفيذ لكل مشروع التي وصل إليها حتى الآن وبحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة ؛ الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وصلاح عامر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ، وأشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.



استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة والتي تشمل إنشاء وتطوير واحلال وتجديد 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بعدد 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .



وأوضح محافظ أسيوط أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه باعتبارهم قادة المستقبل وعلينا العمل على جذب الشباب والنشء لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم للمشاركة في عملية التنمية والبناء لإستكمال مسيرة البناء لذا تولي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل لهم لفهم طاقات الشباب والاستفادة منها والاهتمام بمواهبهم وميولهم.

لفت محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

واكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ كافة المشروعات بالقرى والنجوع بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المستمرة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها ، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.