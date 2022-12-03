أجمل لحظاتي الفنية.. تامر حسني يعبر عن سعادته بإقبال الجمهور على حفله بأمريكا

عبر النجم تامر حسني عن سعادته بإقبال الجمهور على حفله الأول بمدينة لوس أنجلوس بأمريكا، ونشر فيديو رصد عدد جمهور الحفل، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حسني معلقا: "من أجمل اللحظات الفنية اللي عدت عليا لما أخويا حسام راح قبل الحفلة يطمني في الجمهور في لوس انچيلوس بأمريكا عشان كنت خايف جداً من أول زيارة، ولقيت اخويا صورلي شكل طابور جمهور حفلتي ، ولقيته بالمنظر دا والله مصدقتش بس فعلاً اللي بيتعب ويجتهد ويحمد ربنا على الضراء قبل السراء ربنا بيكرمه ويوصله لأبعد من أحلامه الحمد لله".

وشهد حفل النجم تامر حسني الذي أقيم لاستقبال الطلاب الجدد لجامعة ال MSA بـ 6 أكتوبر العديد من المفاجآت والمواقف المثيرة التي خطفت الأنظار إلى جانب تحقيقه لأكبر نسبة حضور للطلاب من مختلف المراحل والكليات.

أولى مواقف حفل تامر حسني هو إندماج نجله آدم مع إحدى أغانيه، حيث تواجد بصحبة شقيقتيه تاليا وامايا ووالدتهما بسمة بوسيل.

وتفاعل آدم حسني دفعه لاقتحام إحدى استعراضات والده على خشبة المسرح جاذبا معه شقيقتيه كي يشاركوهما الغناء والرقص وسط تشجيع الجمهور.. وبمجرد مشاهدة تامر حسني لهم قام بالغناء معهم للحظات خاطفة وأعادهم مرة أخرى بجوار والدتهم باحد جانبي المسرح.

وكادت إحدى الطالبات من مواهب الجامعة ، أن تصيب عين تامر حسني بأصابع يدها خلال اندماجها في تقديم أغنية باللغة الإنجليزية وبحسه الكوميدي قام بتهديدها بعض أصابعها وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وطالب تامر حسني ، من قبيل ختام الحفل من منظم الحفل ياسر الحريري ان يتواصل مع إدارة الجامعة لزيادة درجات نجاح الطلاب لحضورهم غير المسبوق ولما بذلوه من تفاعل مميز مع كل أغنية قدمها.

وصعد تامر على خشبة المسرح مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك" .. بعدها حرص على توجيه التحيه للطلاب لحفاوة الاستقبال.

واشعل تامر وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي”، "قسمة ونصيب" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها " خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ،" مابجيش بالطريقه دي" ، "زي الأيام دي" ، "سجل يا تاريخ" ، " سواحنا" ،" ليه طله".. بالإضافة إلى" ريمكس، " بمشاركة ال dj العالمي تامر يحي.

وتخلل الحفل تقديم تامر حسني لعدد كبير من المواهب الغنائية المميزة من طلاب وطالبات ال MSA حيث شارك كل مجموعة في تقديم إحدى أغانيه بشكل خطف انظار الحضور حيث ظهروا كمطربين محترفين عقب التدريب الذي اشرف عليه تامر قبيل الحفل بأيام.

وفي ختام الحفل وجه تامر حسنى الشكر لجمهوره من طلاب ال MSA ومنظم الحفل .