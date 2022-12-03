اكتشافات أثرية جديدة .. ديور فاشون العالمية تطوف سقارة والأهرامات

اصطحب الدكتور مصطفى وزير الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار أول مجموعة من مسئولي أزياء ديور فاشون العالمية اليوم المقرر أن تقيم عرض ديور فى الأهرامات، فى منطقة آثار الأهرامات وآثار سقارة التى تحتوى على كنوز أثارية جديدة واصفا انبهارهم بما سيروه.

من جانبه، قال مصدر مسئول بمنطقة آثار سقارة فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مجموعة ديور فاشون العالمية ستزور منطقة سقارة اليوم السبت لتري ما تم من اكتشافات جديدة وكنوز سقارة التى لاتنضب والتي لاقت اهتماما عالميا من قبل محبي التاريخ المصري القديم والأثريين والاعلام حول العالم .



عرض أزياء ديور في مصر



أوضح المصدر أن منطقة آثار سقارة غنية بالاكتشافات الاثرية منها الكشف عن 250 تابوتا خشبيا فى ارقي حالاته بالاضافة الي 150 تمثالا من البرونز بالااضفة الي مقبرة الحيوانات المقدسة.

أشار المصدر الي أن زيارة وفد ديور فاشون العالمية ، سيكون فى موقع الحفائر بشكل عام بالإضافة الي الاطلاع على مجريات العمل والحفائر المكتشفة ، أبرزها آبار التوابيت وخبيئة القطط والتوابيت الخشبية الملونة والتوابيت الخشبية للإله بتاح سوكر وعدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم.