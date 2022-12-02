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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزج الماضي بالحاضر.. ديور تحتفل بمجموعة الخريف 2023 أمام الأهرامات.. صور

ستيفن جونز وإدوارد
ستيفن جونز وإدوارد كروتشلي

تستعد دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور، للمرة الأولي والفريدة من نوعها،  لعرض أحدث مجموعة من الأزياء الرجالية لفصل الخريف 2023 في مصر، وذلك بتصميم وتوقيع مصمم الأزياء البريطاني “كيم جونز”.

 

وسوف تشهد منطقة الأهرامات غدًا، 3 من ديسمبر الجاري، تنظيم عرض مجموعة الأزياء الرجالية للخريف لهذا العام داخل مصر، والتي وقع عليها الاختيار للاحتفال هذا العام بانطلاق المجموعة الجديدة من الأزياء الرجالية لفصل الخريف 2023.

 

وقال المصمم ستيفن جونز المدير الفني للقبعات لدي ديور، في لقاء صحفي له، إنه متحمس لوجوده داخل مصر، وأن مصر لديها تأثير علي المجموعة الجديدة التي سوف يتم إطلاقها، ويعد هذا العرض داخل مصر دعوة للاحتفال بالروابط الثقافية الراسخة بين دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور ومصر.

 

وعن مجموعة الأزياء الرجالية لفصل الخريف 2023، قال ستيفن إن ديور لها مجموعة أنيقة وفريدة من نوعها، وفي مجموعة هذا العام قاموا بالبحث والاهتمام بأدق التفاصيل في كل قطعة تمثلها ديور في مجموعة الأزياء الرجالية الجديدة لفصل الخريف.

 

وأشار إدوارد كروتشلي، المدير المسئول عن الأقمشة لدي ديور، إلى أن مجموعة الأزياء الرجالية لفصل الخريف 2023 قاموا بالتخطيط لها منذ 10 شهور ماضية، وتوجهوا لاختيارات عديدة من الألوان والخامات، والمفتاح في هذه المجموعة مبني علي علاقة الماضي وارتباطه بالحاضر.

 

وتابع إدوارد، أن سبب اختيار عرض المجموعة الجديدة داخل مصر وتحديدًا أمام الهرم الأكبر، هو رمز كبير ودليل علي حضارة الماضي، وتعد هذه الزيارة الأولي له في مصر ويجدها رائعة وسط أجواء مرحبة به وبإقامته داخل مصر.

 

وأضاف إدوارد، أن هذا العام هو عام فريد لديور، وفخر له للمشاركة فيه والانتهاء منه داخل مصر، فمصر مكان فريد من نوعه وهو متحمس لعرض المجموعة الجديدة من الأزياء الرجالية لفصل الخريف 2023 أمام الأهرامات.

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