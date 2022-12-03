رئيس "الوفد" مهنئا ذوي الهمم بيومهم العالمي: "أثبَتوا أنهم قادرون باختلاف"

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أبناء مصر من أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة الذي يوافق يوم ٣ ديسمبر من كل عام.

وثمّن رئيس الوفد فى بيان صحفى، جهود الدولة في دعم ذوي الهمم والحرص على تمكينهم في شتى المجالات ورعايتهم رعاية شاملة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، بما فتح الأبواب أمامهم ليثبتوا أنهم "قادرون باختلاف"، على رفع راية مصر وتمثيلها تمثيلا مشرفا في المجالات المختلفة كالفنون والإعلام والرياضة والمجالات الإبداعية المتنوعة.

وأكد يمامة أن الوفد يخطو خطوات حثيثة وحقيقة لدعم ذوي الهمم لتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم، عملا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "دمج .. تمكين .. مشاركة"، لمزيد من الامتيازات في مختلف المجالات "التعليم والصحة والعمل والمعاش".