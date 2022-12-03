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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط كمية حشيش وهيروين بقيمة 2 مليار جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط عدد ( 6241 قضية إتجار فى المواد المخدرة)..بإجمالى عدد (6971) متهم.

وتم ضبط  كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4027,499 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1805,291 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (390,309 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (307,179 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (162,94 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,763 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (1,60 كيلو جرام) و (120740 قرص مؤثر)و(37789 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 كيلو جرام لذات المخدر ) و(8 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (147,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة و(18,414,244 قرص لعقار الترامادول- 2 كيلو جرام من ذات المخدر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (27) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (2,027٫000٫000 ) مليار جنيه تقريباً .

 وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

وزارة الداخلية الحشيش غسل أموال الاستروكس الحملات الأمنية مكافحة المخدرات

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