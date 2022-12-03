لأسباب خاصة.. أسامة نبيه يدرس الرحيل عن الجهاز الفني للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم عن تدريب الأبيض اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر بالقلعة البيضاء أن أسامة نبيه يدرس الرحيل عن الجهاز الفني للأبيض في الفترة الحالية لأسباب خاصة.

وكان الزمالك قد تعادل مع المصري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها اللاعبون خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك دونجا في التقسيمة الفنية لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

وأصبح دونجا جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعد ما شارك في التقسيمة اليوم.

أدى سيد عبدالله "نيمار" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات البدنية برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري.

وكان "نيمار" قد غاب عن مباراة الزمالك والمصري الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل اللقاء.

وظهر سيد عبد الله "نيمار" في تدريبات اليوم وشارك في الجزء البدني الذي خاضه اللاعبون تحت قيادة أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وأنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية في الركبة.

وظهر محمد عبد الشافي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على متابعة حالة الظهير الأيسر ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بمسابقة الدوري.

وشرح فيريرا خلال الجلسة للاعبين بعض الأخطاء التي وقعت في المباراة السابقه، وطالب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة تدريبات بالركض حول الملعب، في حين أدت المجموعة الأخرى بعض التدريبات البدنية.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.