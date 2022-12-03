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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"العلاج الحر" بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 108 منشآت طبية

صورة من الحملات
صورة من الحملات

كشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن  إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة" حيث تم المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.


وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 108 منشآت طبية ، تشمل 60 عيادة خاصة و6 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلاً عن 22 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 5 مراكز ومعملاً غير مرخصين . 

 

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وأشار فؤاد  أنه جرى فحص نحو 6 شكاوى و إستصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت مخالفة  وإعادة فتح 4 أخرى , مهيباً بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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محافظ الدقهلية الدقهلية حياة كريمة القيادة السياسية مكافحة العدوى الدكتور خالد عبد الغفار ادارة العلاج الحر لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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