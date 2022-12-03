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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصر .. ملك الأردن يصل الجزائر والرئيس تبون يستقبله

ملك الأردن
ملك الأردن

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الجزائر في زيارة إلى الجمهورية، بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي الرئيس الجزائري، إذ جرت له مراسم استقبال رسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في وقت سابق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ، بمطار القاهرة الدولى بمراسم استقبال رسمية وعزف النشيد الوطنى للبلدين.

وعقدا الجانبان مباحثات ثنائية تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، وتم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، والعمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

القضية الفلسطينية

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها بهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

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