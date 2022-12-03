سعر مرسيدس C-CLASS موديل 2022 في مصر| صور

تعتبر سيارات مرسيدس C-CLASS موديل 2022 أحد أشهر سيارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة في السوق المصري بفئة السيدان الفاخرة، وتتوفر بباقة من أقوى أنظمة الترفيه والأمن والسلامة، بالإضافة لأنظمة مساعدة السائق.

مرسيدس C-CLASS موديل 2022

مواصفات السيارة مرسيدس 180 C موديل 2022

تأتي السيارة مرسيدس 180 C موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 8.6 ثانية.

مرسيدس C-CLASS موديل 2022

مواصفات السيارة مرسيدس C 200 موديل 2022

جاءت السيارة مرسيدس 200 C موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 7.3 ثانية.

مرسيدس C-CLASS موديل 2022

أسعار سيارات الفئة C-CLASS موديلات 2022 المطروحة في مصر

مرسيدس 180 C موديل 2022 SPORT DESIGNO بسعر 999,000 جنيه.

مرسيدس 180 C موديل 2022 AVANTGARDE PLUS بسعر 1,225,000 جنيه.

مرسيدس 180 C موديل 2022 SPORT بسعر 1,300,000 جنيه.

مرسيدس C 200 موديل 2022SPORT تربو بسعر مليون و155 ألف جنيه.

مرسيدس C 200 موديل 2022 SPORT DESIGNO تربو بسعر مليون و 450 ألف جنيه.