سعر مرسيدس C-CLASS موديل 2022 في مصر| صور

تعتبر سيارات مرسيدس C-CLASS موديل 2022 أحد أشهر سيارات العلامة التجارية الألمانية المطروحة في السوق المصري بفئة السيدان الفاخرة، وتتوفر بباقة من أقوى أنظمة الترفيه والأمن والسلامة، بالإضافة لأنظمة مساعدة السائق.
مواصفات السيارة مرسيدس 180 C موديل 2022
تأتي السيارة مرسيدس 180 C موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 8.6 ثانية.
مواصفات السيارة مرسيدس C 200 موديل 2022
جاءت السيارة مرسيدس 200 C موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 7.3 ثانية.
أسعار سيارات الفئة C-CLASS موديلات 2022 المطروحة في مصر
مرسيدس 180 C موديل 2022 SPORT DESIGNO بسعر 999,000 جنيه.
مرسيدس 180 C موديل 2022 AVANTGARDE PLUS بسعر 1,225,000 جنيه.
مرسيدس 180 C موديل 2022 SPORT بسعر 1,300,000 جنيه.
مرسيدس C 200 موديل 2022SPORT تربو بسعر مليون و155 ألف جنيه.
مرسيدس C 200 موديل 2022 SPORT DESIGNO تربو بسعر مليون و 450 ألف جنيه.