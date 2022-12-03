وزير سابق : مشروع جراج الزمالك مخالف لقانون البيئة والتنسيق الحضاري

أكد الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن ما يتم في حي الزمالك هو مشروع بناء جراج متعدد الطوابق.

وأضاف الدكتور منير فخري عبد النور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن المشروع مخطط له الإقامة على ضفاف النيل وتم إزالة الأشجار والنخيل بالفعل وما حدث اعتداء على البيئة وتشويه حي سكني.

بناء جراج

وأوضح أن مشروع بناء جراج متعدد الطوابق في الزمالك ما يتم فيه مخالف من الناحية القانونية ومخالف لقانون البيئة وعلى الأقل قانون التنسيق الحضاري.

وتابع: "ما يحدث من مشروع الجراج في الزمالك غير مفهوم، وعبرنا عن تحفظنا على المشروع و مؤملين أن يتم حوار مجتمعي بينهم وبين الجهات التي قررت تنفيذ هذا المشروع، ومطالبنا هي عدم الاعتداء على النيل أو قطع الأشجار للحفاظ على البيئة بمنطقة الزمالك".