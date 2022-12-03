الإنتاج سيصل لـ100%.. أحمد موسى: «الوزير» وقع عقد تصنيع 100 أتوبيس كهربائي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تطوير على أعلى مستوى، على الطريق الدائري، مضيفا: "في المستقبل لن يكون هناك ميكروباص على الدائري، وسيتم استخدام الأتوبيس الترددي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كامل الوزير، وزير النقل وقع عقد تصنيع 100 أتوبيس كهربائي، كمرحلة أولى، وذلك كانطلاقة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي مهتم بتوطين الصناعة في مصر، ومنها صناعة الأتوبيس الكهربائي صديق البيئة.

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن نسبة المكون المحلي في الأتوبيسات الكهربائية تبدأ بـ 50%، وتتدرج حتى تصل إلى 100%.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه يتم توزيع الأتوبيسات الكهربائية التي كانت متواجدة في شرم الشيخ خلال انعقاد قمة المناخ، على مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن القطاع الخاص يدخل في منظومة النقل الذكي والأتوبيسات الكهربائية.