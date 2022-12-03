وزير النقل: الأتوبيس الترددي الجديد تصنيع محلي بنسبة 60%.. فيديو

قال المنهدس كامل الوزير، وزير النقل ، أن الأتوبيس الترددى المقرر سيره على الطريق الدائري تصنيع محلي بنسبة 60% علي الأقل، موضحًا أنه مصنع بمستوى عالي من الجودة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بوزارة النقل، انه يوجد لجنة فنية متخصصة تختبر الاتوبيسات والتي تم تشكيلها بقرار من الرئيس السيسي الذي وجه بتصنيع اتوبيس مصري بنسبة من 50٪ و60% حتى نصل إلى نسبة المطلوبة والاعتماد الكبير على المنتج المحلي.

وبدأت منذ قليل مراسم توقيع وزارة النقل، عقد 100 أتوبيس ترددي جديد للعمل على الطريق الدائري، وذلك بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربى ومحافظات القاهرة الكبرى.

ويخدم الأتوبيس الترددي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم منع عمل الميكروباص أعلى الدائرى، مع السماح له فقط بالمرور دون استخدام المحطات أعلى الدائرى ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، بديلًا للميكروباص، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

https://fb.watch/haKfxU0Qv1/?mibextid=qC1gEa

VID-20221203-WA0028

VID-20221203-WA0027

VID-20221203-WA0026

VID-20221203-WA0024

VID-20221203-WA0025

VID-20221203-WA0023

IMG-20221203-WA0019

IMG-20221203-WA0017

IMG-20221203-WA0018

IMG-20221203-WA0016

IMG-20221203-WA0011

IMG-20221203-WA0015

IMG-20221203-WA0014

IMG-20221203-WA0012

IMG-20221203-WA0013

IMG-20221203-WA0010