أتوبيس من غير فرامل.. ننشر الصور الأولى لحادث دهس 8 مواطنين بعزبة النخل

حصل “صدى البلد”، على الصور الأولى لحادث دهس أتوبيس لعدد من المواطنين بمنطقة عزبة النخل في عين شمس الغربية، والذي راح ضحيته 8 أشخاص وإصابة أخرين بسبب السرعة الزائدة.

وكان تسببت السرعة الزائدة لـ أتوبيس خاص، بالاصطدام بدراجة بخارية ما أدي إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة عدد أخر من المواطنين بشارع الترعة التوفيقية بمنطقة عزبة النخل بعين شمس الغربية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بتصادم أتوبيس خاص ودراجة بخارية أثناء نزول الأول من على الكوبري بسرعة هائلة ولم يتمكن من السيطرة على الأتوبيس حيث لم تقوم الفرامل بدورها، مما تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد أخر من المواطنين بشارع الترعة التوفيقية بمنطقة عزبة النخل بعين شمس الغربية.

وعلى الفور هرع رجال المرور لمكان الحادث وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات ونقل جثث الضحايا.

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