طبيب نفسي : أعلى نسبة إنهاء حياة بين الشباب من 15 لـ29 سنة

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن أعلى نسبة إنهاء حياة الآن بين الشباب من سن 15 إلى 29 سنة خلال السنوات الأخيرة، قائلا: "هذا فئة عالية الخطورة ودول محتاجين مننا شغل في العلوم النفسية والاجتماعية".

وأضاف الدكتور محمد المهدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن العاملين في مجال العلوم النفسية والاجتماعية عليهم أن يركزوا على هذا السن ونتابع مشاكلهم المادية والاقتصادية والعاطفية.

المهارات الاجتماعية

وأوضح الدكتور محمد المهدي، أن غياب الكثير من المهارات الاجتماعية وضعف خبرات الحياة تجعل خيار إنهاء الحياة سهلا في نظر الأشخاص، ومن المهم أن يتحدث أي شاب يفكر في إنهاء حياته إلى أحد المقربين منه ويشرح معاناته.

وأكد أن الشاب المحبط قد يصل لحالة انعدام الأمن وقلة الحيلة ويبقى عنه اختيار إنهاء حياته سهل جدا.