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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد 604 أيام.. صفحة دار الإفتاء تعلن ختم القرآن الكريم

القران الكريم
القران الكريم

أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية  أنه بعد 13 يوما  نكون قد ختمنا القرآن الكريم  على مدار 604 يوم على الصفحة هنا.

وقالت عبر الفيسبوك : ننشر يوميًا صفحة من القرآن كورد يومي  وسنبدأ في ختمة جديدة بإذن الله بعد هذه الختمة تابعونا يوميًا على صفحة الفيس بوك بدار الإفتاء المصرية نتواصل معكم على مدار الساعة.

دار الإفتاء: زيارة قبور الأنبياء والصالحين أمر مستحب في الشرع

حكم قراءة القرآن بصورة جماعية وهل يعتبر بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه "يزعم بعض الناس أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ مثل شد الرحال لزيارة قبر نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره يُعدُّ بدعة؛ نرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذا الأمر؟”.

وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال: "دعوى أنَّ نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلامٌ مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يؤيده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.

وأضافت أن زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة باتفاق العلماء، وإنما كرهها مَن كرهها للنساء لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر؛ ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ويُستَثنَى من كراهة زيارة النساء عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يُندَب لهن زيارتُه، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم.

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