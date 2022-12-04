القومى للأشخاص لذوى الهمم يشكر الرئيس السيسي..فيديو

وجهت الدكتورة إيمان كريم ،المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت إيمان كريم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”،قائلة:"الرئيس عبدالفتاح السيسي عينى في منصب قيادي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودا انتصار للمرأة وبشكره على ثقته الغالية".

وأكدت إيمان كريم أن ذوي الهمم مواطنون كباقي المواطنين في الدولة المصرية، والدولة ترفع شعار المساواة بين جميع الفئات.

من جانبه أكد خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، إن دعم ذوى الهمم، بإعداد منظومة تشريعية لهم فى دستور 2014.

كافة الحقوق



وتابع: عقب ذلك صدر قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص والذى ضمن كافة الحقوق لـ ذوى الهمم فى كافة مجالات الحياة.

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، أنه لتوفير موارد لتلبية إحتياجات ذوى الهمم، أقرت الدولة قانون رقم 11 لسنة 2019،خاص بإنشاء صندوق لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم.