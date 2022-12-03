صور جديدة من حفل أحمد سعد في نادي مدينة نصر

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما في نادي مدينة نصر وسط حضور عدد كبير من محبيه الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات في واحدة من أقوى حفلاته.

وقدم احمد سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه وعشاقه منها "وسع وسع، سايرينا يادنيا، اليوم الحلو ده، الملوك" وغيرها من الأغاني، وحرص احمد سعد في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لمنظم الحفل احمد حمامصي وكل القائمين عليه.

وطرح احمد سعد مؤخرا اغنية "وقت شدة" وحقق من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

وتقول كلمات الأغنية: "حبينا ناس بيخدعونا في وقت شدة يسيبونا وبكره جاي مش بعيد هيبقوا يحلمو يشوفونا عايشين تمام وميه ميه عادي الفراق ده مش قضيه خلاص اخدنا عالجراح وعالوجع وعالاذيه كل اللي قولت هما دول اهلي وناسي وحبايبي وقعت فجأه وسطهم ملقتش حد جنبي صحيح طلعت وسط صحبة ساكه متساويش الاسم فاكر كل من عمل معايا قله مفيش مكان خلاص لناس حقوده مستغله قفلنا بابنا للي سابنا في العذاب نعيش متشكرين لكل خاين كان فاكرنا في يوم".

ويعيش احمد سعد حاليا حالة من النشاط الفني المكثف بعد طرحه لمجموعة من الأغاني التي حققت نجاحات متتالية، بالإضافة إلي احياؤه عدد كبير من الحفلات داخل وخارج مصر ومشاركته في موسم الرياض.