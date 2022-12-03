عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من حفل أحمد سعد في نادي مدينة نصر

احمد سعد
احمد سعد

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما في نادي مدينة نصر وسط حضور عدد كبير من محبيه الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات في واحدة من أقوى حفلاته.

وقدم احمد سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه وعشاقه منها "وسع وسع، سايرينا يادنيا، اليوم الحلو ده، الملوك" وغيرها من الأغاني، وحرص احمد سعد في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لمنظم الحفل احمد حمامصي وكل القائمين عليه.

وطرح احمد سعد مؤخرا اغنية "وقت شدة" وحقق من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

وتقول كلمات الأغنية: "حبينا ناس بيخدعونا في وقت شدة يسيبونا وبكره جاي مش بعيد هيبقوا يحلمو يشوفونا عايشين تمام وميه ميه عادي الفراق ده مش قضيه خلاص اخدنا عالجراح وعالوجع وعالاذيه كل اللي قولت هما دول اهلي وناسي وحبايبي وقعت فجأه وسطهم ملقتش حد جنبي صحيح طلعت وسط صحبة ساكه متساويش الاسم فاكر كل من عمل معايا قله مفيش مكان خلاص لناس حقوده مستغله قفلنا بابنا للي سابنا في العذاب نعيش متشكرين لكل خاين كان فاكرنا في يوم".

ويعيش احمد سعد حاليا حالة من النشاط الفني المكثف بعد طرحه لمجموعة من الأغاني التي حققت نجاحات متتالية، بالإضافة إلي احياؤه عدد كبير من الحفلات داخل وخارج مصر ومشاركته في موسم الرياض.

أحمد سعد حفلات أحمد سعد اخبار احمد سعد أغانى احمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

مات مشنوق.. وفاة غامضة لـ عريس في شقة زوجية بطنطا واتهام صريح لخطيبته

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

بقميص مفتوح.. محمد رمضان يُحيي حفل "ميدل بيست" في السعودية

15 ديسمبر .. يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الجديد لموسم رمضان

الله يرحم هدى سلطان .. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى أصالة

فريق عمل مسلسل "بنون" ينتهي من التصوير الأثنين المقبل

طرح بوستر فيلم مطرح مطروح المقرر عرضه في رأس السنة

‎من أجل الصحة النفسية.. مطرب الراب شاهين يروج لـ"كياكو"

منتج فيلم رهبة يعلن انتهاء التصوير والعرض قريبا

أشهرهم أحمد سعد وتامر حسني.. مطربون دخلوا نادي الـ100 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

السفير الأردني بالقاهرة: العلاقات مع مصر نموذج نعتز به في المنطقة

عمليات ردع الناتو| شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات F-15 في بولندا

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاروق الباز عن دوران الحيوانات: أمر طبيعي.. «بلاش نعمل من الحبة قبة»|فيديو

محكوم عليه بالإعدام.. تعليق صادم من عمرو أديب في واقعة مستشفى قويسنا

مصر والأردن .. سر تعلق وحب الملك عبدالله الثاني لأم الدنيا وقيادتها السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فوائد تناول ثمرة من الافوكادو يوميا .. تعرف عليها

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الأمريكية | إيه السبب ؟

فيديو

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ